Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

  15.08.2025 Allerlei
Rösi Mäder, Ausschnitt aus einem Klassenfoto. BILD: ZVG / CORNELIA ALLENBACH
Rösi Mäder, Ausschnitt aus einem Klassenfoto. BILD: ZVG / CORNELIA ALLENBACH

Frutigen, August 2025

Liebes Mäder Rösi

Auf deinem Grabstein steht 1915 – 2000, aber auf dem Friedhof bist du nicht, dein Zwergenhüsli wurde ausgebaut, da wohnst du auch nicht, am ehesten schwebst du über dem Frutigtal, drum ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote