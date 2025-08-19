Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Satter Sound und Western-Feeling pur

  19.08.2025 Kandersteg

Tolle Künstler, Linedance à gogo, Westerndorf und Autoshow: Einmal mehr brachte das Country-Festival Kandertal die weite Welt des Country in die Region.

THOMAS FEUZ
Zum vierten Mal schon wurde auf der Bahnhofmatte in Kandersteg eine Wildwest-Szenerie im ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote