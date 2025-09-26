Immobilien Immobilien
Sessionsrückblick

  26.09.2025 Politik

Falsche Rezepte bringen uns nicht weiter
Auch in dieser Session haben wir im Parlament über grosse Fragen diskutiert. Zwei Volksinitiativen von konservativen Parteien standen im Zentrum: die Heiratsstrafe-Initiative der Mitte-Partei und die Kündigungsinitiative ...

