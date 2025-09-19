Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Wie sicher sind Frutigens Schulwege?

  19.09.2025 Leserbrief

Kinder sind wie sie sind, sehr gut analysiert vom «Frutigländer»! Weniger auf Gefahren und Folgen bedacht, obwohl immer wieder mehrfach sensibilisiert, oft mittendrin in der Gruppendynamik. Gerade gestern beobachtete ich, wie drei Mädchen nebeneinander über die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote