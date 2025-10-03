Immobilien Immobilien
TOURISMUS IM FOKUS

  03.10.2025 Tourismus

Anpassen und Reduzieren

Wie soll die Tourismusbranche mit dem Klimawandel umgehen? Sara Obrist von der Forschungsstelle Tourismus an der Uni Bern gab der «hotel revue» ein aufschlussreiches Interview. Die Kernaussagen: «Tourismus muss beides tun: sich dem Klimawandel ...

