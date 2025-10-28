Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Wenn das Trottoir zur Strasse wird»

  28.10.2025 Leserbrief

Die Feststellung im Leserbrief von Damian Zbären, dass das Trottoir Schlegeli-Ausserschwand von Autofahrerinnen und Autofahrern als Kreuzungsausweiche benutzt wird, ist richtig, seit Jahren Usus und teilweise nicht zu vermeiden. Der Grund liegt im unreglementarischen Ausbau dieser Strecke im ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote