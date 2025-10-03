Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

SESSIONSRÜCKBLICK

  03.10.2025 Politik

Im Sommer kündigte der Bundesrat an, dass ab nächstem Jahr die Beiträge von Jugend + Sport (J+S) an Sportprojekte und Lager um 20 Prozent gekürzt würden. Begründet wurde dies mit der stark gestiegenen Zahl an Projekten, durch die die !nanziellen Mittel nicht mehr ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote