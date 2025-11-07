Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

GEMEINDERAT

  07.11.2025 Krattigen

Budget mit Gewinn verabschiedet

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2025 verabschiedet und den Finanzplan für die Jahre 2025 – 2030 genehmigt. Die Steueranlage und die Gebührenansätze sollen unverändert ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote