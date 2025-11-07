Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

KORRIGENDUM

  07.11.2025 Krattigen

In der Ausgabe vom Freitag, 31. Oktober, wurde die Juniorband Krattigen fälschlicherweise als Juniorband Habkern bezeichnet. Wir möchten uns für diesen Irrtum entschuldigen. Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang gerne nochals auf deren Auftritt am Adventskonzert der MG Krattigen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote