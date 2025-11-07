KORRIGENDUM

In der Ausgabe vom Freitag, 31. Oktober, wurde die Juniorband Krattigen fälschlicherweise als Juniorband Habkern bezeichnet. Wir möchten uns für diesen Irrtum entschuldigen. Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang gerne nochals auf deren Auftritt am Adventskonzert der MG Krattigen ...

In der Ausgabe vom Freitag, 31. Oktober, wurde die Juniorband Krattigen fälschlicherweise als Juniorband Habkern bezeichnet. Wir möchten uns für diesen Irrtum entschuldigen. Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang gerne nochals auf deren Auftritt am Adventskonzert der MG Krattigen vom 17. Dezember hin.

