Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

GEMEINDERAT

  07.11.2025 Kandersteg

Bericht aus dem Gemeinderat

Thomas Sieber - Finanzverwalter
Nachdem im Rahmen der Stellenausschreibung keine Nachfolgeregelung möglich war, freut sich der Gemeinderat, dass mit Thomas Sieber, Finanzverwalter, das bestehende Arbeitsverhältnis bis Ende ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote