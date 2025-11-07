Thomas Sieber - Finanzverwalter Nachdem im Rahmen der Stellenausschreibung keine Nachfolgeregelung möglich war, freut sich der Gemeinderat, dass mit Thomas Sieber, Finanzverwalter, das bestehende Arbeitsverhältnis bis Ende ...

Bericht aus dem Gemeinderat

Thomas Sieber - Finanzverwalter

Nachdem im Rahmen der Stellenausschreibung keine Nachfolgeregelung möglich war, freut sich der Gemeinderat, dass mit Thomas Sieber, Finanzverwalter, das bestehende Arbeitsverhältnis bis Ende Mai 2026 verlängert werden konnte.

Paul Thorpe – Sachbearbeiter Gemeindebetriebe

Für die Bearbeitung der grossen Anzahl anstehender Projekte sowie des Tagesgeschäfts im Bereich Gemeindebetriebe, wurde das befristete Arbeitsverhältnis mit Paul Thorpe ab per 01.11.2025 in eine unbefristete Anstellung umgewandelt.

Verlängerung Projekt Rangerdienst

Durch die eingeführten Massnahmen im Rahmen des diesjährigen Pilotprojekts Rangerdienst konnte ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Naturwerte und zur Förderung des nachhaltigen Tourismus geleistet werden. Das Besuchererlebnis wurde durch Besucherlenkung, Auskünfte und Informationen verbessert, was auch Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung verringert hat. Aufgrund der positiven Erfahrungen und Rückmeldungen wird das Projekt auch im kommenden Jahr während der Sommersaison weitergeführt.

Überprüfung Betriebsform Schwimmbad Kandersteg

Aktuell wird das Schwimm- und Spielbad Kandersteg inkl. Kioskangebot durch die Einwohnergemeinde Kandersteg selbst betrieben. Im Rahmen der Klausurtagung diskutierte der Gemeinderat mögliche Formen, wie z.B. Verpachtung des Kioskbetriebes, Verpachtung des gesamten Schwimmbadbetriebes, sowie deren Vor- und Nachteile für den zukünftigen Betrieb des Schwimm- und Spielbads.

Eine öffentliche Ausschreibung des Betriebes zur Verpachtung für die Badesaison 2027 soll aufzeigen, ob die Möglichkeit besteht, eine engagierte Pächterin oder einen engagierten Pächter zu erreichen.