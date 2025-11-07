Immobilien Immobilien
GEMEINDERAT

  07.11.2025 Frutigen

Regionale Bauverwaltung Frutigen zwei Monate vor dem Start

Am 1. Januar 2026 nimmt die Regionale Bauverwaltung Frutigen den operativen Betrieb auf und wird die Bereiche Baubewilligungsverfahren und Baupolizei auch für die Gemeinden Adelboden, Kandersteg, Kandergrund und ...

