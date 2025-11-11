Neuer Geschäftsleiter und Gemeindeschreiber per 1. Mai 2026

Der neue Geschäftsleiter und Gemeindeschreiber der Einwohnergemeinde Frutigen heisst Pirmin Schenk. Der amtierende Gemeindeschreiber der gemischten Gemeinde Oberried am Brienzersee wird die Stelle am 1. Mai 2026 antreten und anschliessend vom Vorgänger und den Stellvertretungen eingearbeitet.

Am 31. August 2026 erreicht der aktuelle Geschäftsleiter und Gemeindeschreiber Peter Grossen sein ordentliches Pensionsalter und tritt deshalb nach über 45 Jahren, davon 32 Jahre als Gemeindeschreiber, aus dem Gemeindedienst aus.

Deshalb wurde im September diese freiwerdende Stelle öffentlich ausgeschrieben, worauf 15 Bewerbungen eingingen. Nach verschiedenen Abklärungen und Gesprächen entschied sich die Arbeitsgruppe für die Anstellung von Pirmin Schenk. Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat am 30. Oktober 2025 einstimmig gutgeheissen. Pirmin Schenk ist 35-jährig, heimatberechtigt in Röthenbach i. E. und Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes. Er wohnt zusammen mit seiner Familie in Spiez.

Nach einer Anlehre als Sanitärmonteur führte sein Weg über die Lehre zum Detailhandelsfachmann und die Berufsmaturität an die Hochschule in Winterthur sowie an die Universität Luzern. Im Anschluss an seine akademische Laufbahn absolvierte Pirmin Schenk diverse Praktika im rechtswissenschaftlichen Bereich, bevor er als Quereinsteiger in den Beruf des Gemeindeschreibers wechselte. Er verfügt über einen Bachelor of Science in Wirtschaftsrecht der ZHAW und einen Master of Law der Universität Luzern. Im April 2024 schloss Schenk zudem die berufsbegleitende Gemeindeschreiber-Ausbildung erfolgreich ab. Seit bald vier Jahren ist er Gemeindeschreiber in Oberried am Brienzersee. Pirmin Schenk gehört ausserdem dem Grossen Gemeinderat Spiez an und ist Mitglied im Jodlerklub Spiez.

Der Gemeinderat freut sich, in der Person von Pirmin Schenk einen sympathischen und bestens ausgewiesenen Geschäftsleiter und Gemeindeschreiber gefunden zu haben und heisst ihn herzlich willkommen.

GEMEINDERAT FRUTIGEN