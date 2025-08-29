Immobilien Immobilien
«300 Kinder waren begeistert»

  29.08.2025 Reichenbach, Kiental
Lebhaft, emotional und mit viel Freude an der Musik präsentierte sich der Chor. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Der tschechische Jugendchor «Paprsek» gab am Dienstag, 26. August, zwei Konzerte in Reichenbach, eines im Kirchgemeindehaus und ein zweites im jetzt Fröschenmoos. Unter der Leitung von Markéta Amerighi verbreiteten die 21 Jugendlichen zwischen 10 und 24 Jahren ...

