Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

33 Jahre harte Musik – und noch kein bisschen leiser

  12.09.2025 Kultur
Sie haben sich dem «Swiss Highland Metal» verschrieben, da gehört auch der Auftritt in Schottenröcken dazu (v. l.): Tom (Gitarre), Tom (Komponist, Gesang und Gitarre), Tobi (Drum) und Märs (Bass und Background Gesang) von Pertness. BILD: MICHAEL MAURER
Sie haben sich dem «Swiss Highland Metal» verschrieben, da gehört auch der Auftritt in Schottenröcken dazu (v. l.): Tom (Gitarre), Tom (Komponist, Gesang und Gitarre), Tobi (Drum) und Märs (Bass und Background Gesang) von Pertness. BILD: MICHAEL MAURER

Im Frutigland gibt es nicht nur raues Gebirge, hier wird auch harte Musik gemacht. In ihrer Jugend verwirklichten einheimische Musiker ihre Vision und gründeten mit Pertness eine eigene Band. So entstand der «Swiss Highland Metal». Über 30 Jahre später stehen die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote