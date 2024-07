82x auf dem Gipfel

XPeaks heisst das aussergewöhnlichste Projekt dieses Jahres der beiden Frutigländer Chrigel Maurer und Peter von Känel. Das Ziel: Erstmalige Besteigung aller 82 Viertausender der Alpen – und zwar ausschliesslich zu Fuss und per Gleitschirm und das innerhalb von 72 Tagen. Der Startschuss fiel am 8. Juni in Frutigen, und heute Dienstagmittag landeten sie wieder dort – nach erfolgreichem Abschluss der selbst gestellten Herausforderung. Mehr dazu lesen Sie im nächsten «Frutigländer».