A6 Kandersteg: Einspurige Verkehrsführung für Unterhaltsarbeiten

Auf der A6 bei Kandersteg werden zwischen der Ausfahrt Kandersteg und dem Autoverlad auf zwei Brücken die Leitplanken ersetzt. Der Verkehr wird tagsüber mit Verkehrsdiensten einspurig geführt.

Das Bundesamt für Strassen ASTRA hat per Anfang 2020 schweizweit rund 400 km Strassen von den Kantonen übernommen. Darunter ist auch die Strecke zwischen Spiez und Kandersteg. Die Nationalstrasse geht dort bis kurz vor den Autoverlad. Bei zwei Brücken zwischen der Ausfahrt Kandersteg und dem Autoverlad werden nächste Woche die Leitplanken ersetzt. Dafür wird der Verkehr im betroffenen Bereich von Montag, 20. Oktober 2025 bis Freitag, 24. Oktober 2025, jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr einspurig geführt. Um auf den Autoverlad Rücksicht nehmen zu können, wird der Verkehr mit Verkehrsdiensten geregelt. Es wird trotzdem empfohlen, für die Anreise zum Autoverlad genügend Zeit einzuplanen.