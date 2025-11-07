Immobilien Immobilien
A6 Thun-Süd – Spiez: Rückbau der Baustellenverkehrsführung

  07.11.2025 Polizeimeldungen
Die A6 wird zwischen Thun-Süd und Spiez während den Nächten vom 10. auf den 12. November in Fahrtrichtung Spiez und vom 11. auf den 13. November in Fahrtrichtung Thun wegen Bauarbeiten gesperrt.
Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez kommt es in den nächsten Tagen im ersten Abschnitt zwischen Thun-Süd und Gesigen zu gewissen Einschränkungen. Den Winter durch wird weiterhin gearbeitet, jedoch primär ausserhalb des Verkehrs. 

Die ersten Arbeiten zum Rückbau der Baustellenverkehrsführung starten nächste Woche. Dafür sind folgende Sperrungen vorgesehen:

  • 2 Nächte 10./11. und 11./12. November 2025, jeweils von 20 Uhr bis 5.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez in Fahrtrichtung Spiez
  • 2 Nächte 11./12. und 12./13. November 2025, jeweils von 20 Uhr bis 5.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen Spiez und Thun-Süd in Fahrtrichtung Thun

Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Verhältnissen auf die Folgewoche verschoben. Bei gutem Arbeitsfortschritt wird zudem nur die jeweils erste Nacht benötigt. RED

