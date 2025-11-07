A6 Thun-Süd – Spiez: Rückbau der Baustellenverkehrsführung

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez kommt es in den nächsten Tagen im ersten Abschnitt zwischen Thun-Süd und Gesigen zu gewissen Einschränkungen. Den Winter durch wird weiterhin gearbeitet, jedoch primär ausserhalb des Verkehrs.

Die ersten Arbeiten zum Rückbau der Baustellenverkehrsführung starten nächste Woche. Dafür sind folgende Sperrungen vorgesehen:

2 Nächte 10./11. und 11./12. November 2025, jeweils von 20 Uhr bis 5.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez in Fahrtrichtung Spiez

2 Nächte 11./12. und 12./13. November 2025, jeweils von 20 Uhr bis 5.30 Uhr: Sperrung der A6 zwischen Spiez und Thun-Süd in Fahrtrichtung Thun

Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Verhältnissen auf die Folgewoche verschoben. Bei gutem Arbeitsfortschritt wird zudem nur die jeweils erste Nacht benötigt. RED