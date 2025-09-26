Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Abschied in Zahlen

  26.09.2025 Frutigen

Der schreibenden Zunft wird oft vorgeworfen, sie verstünde nichts von Zahlen, hätte keine Ahnung von spezifischen Gewichten, wende falsche Massangaben an oder setze bei Kubaturen die Kommastellen falsch. Inwieweit diese Behauptung der Wahrheit entspricht, lasse ich hier offen. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote