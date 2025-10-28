Immobilien Immobilien
Abschied mit Liedern, Lachen und Erinnerungen

  28.10.2025 Kultur
Pier Palù, Sabina Deutsch und Markus Ludstock, (v.l.) gaben eine Gesangseinlage.
Am Freitagabend verwandelte sich das Bad Heustrich in eine Bühne voller Erinnerungen, Musik und Emotionen: Das musikalisch-cineastische Kleinkunsttheaterstück «Friedau– eine Hommage an die Beiz» wurde aufgeführt – ein Abend, der Herz und Humor ...

