Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Abschied vom Jodlerquartett Steintal Kandersteg

  09.09.2025 Kandersteg
Jodlerquartett Steintal Kandersteg. Vorne: Gino Qualizza, hinten Franz Bircher, Hans Gyger, Fabian Schmid, Christian Abbühl, Regula Schmid-Ogi).
Jodlerquartett Steintal Kandersteg. Vorne: Gino Qualizza, hinten Franz Bircher, Hans Gyger, Fabian Schmid, Christian Abbühl, Regula Schmid-Ogi).

Am Sonntag, 7. September, fand im Gemeindesaal Kandersteg das Jubiläumsfest des Jodlerquartetts Steintal Kandersteg statt. Der reichhaltige Jodlerbrunch wurde sehr zahlreich und gut besucht. Das junge Ländlertrio Täktig, aus dem Bernbiet, spielte zur musikalischen Unterhaltung ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote