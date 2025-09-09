Abschied vom Jodlerquartett Steintal Kandersteg

Am Sonntag, 7. September, fand im Gemeindesaal Kandersteg das Jubiläumsfest des Jodlerquartetts Steintal Kandersteg statt. Der reichhaltige Jodlerbrunch wurde sehr zahlreich und gut besucht. Das junge Ländlertrio Täktig, aus dem Bernbiet, spielte zur musikalischen Unterhaltung auf.

Am Konzert traten neben den Jubilaren, die Fluebachjodler Lauterbrunnen und die Ländlerkappelle Stella Alpina, Kandersteg auf. Am Schluss traten die beiden Jodlerformationen als Gesamtchor auf sogar mit Unterstützung aus dem Publikum. Beim Festakt durfte das Jodlerquartett Glückwünsche von verschiedenen Gratulanten empfangen. Der ganze Anlass war sehr feierlich und emotional. Alle Formationen bekamen grossen Applaus. Am Ende des Tages wurde der «Frutigländer» informiert, dass die Jubilaren nur noch am nächsten Sonntag als Quartett auftreten werden. Danach löst sich diese Formation in gutem Einvernehmen auf.

KATHRIN JUNGEN