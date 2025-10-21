Abschlussstark in die Winterpause

Am Samstag stand für die zweite Mannschaft des FC Reichenbach die letzte Partie vor der Winterpause an. Nach einer Serie von Niederlagen wollten die Fünftligisten die erfolgreich gestartete Hinrunde versöhnlich beenden – und riefen gegen den FC Rothorn ihr volles ...

Am Samstag stand für die zweite Mannschaft des FC Reichenbach die letzte Partie vor der Winterpause an. Nach einer Serie von Niederlagen wollten die Fünftligisten die erfolgreich gestartete Hinrunde versöhnlich beenden – und riefen gegen den FC Rothorn ihr volles Potenzial ab.

MICHAEL MAURER

Nach einem sehr guten Saisonstart hatte die zweite Mannschaft des FC Reichenbach in den letzten Wochen eine Durststrecke durchlebt. Nach vier Spielen, aus denen lediglich ein Punkt resultiert hatte, wollten «Kallens Jungs» im letzten Spiel vor der Winterpause wieder auf den Erfolgspfad zurück!nden. Von Beginn weg zeigten sie in der Partie gegen den FC Rothorn Entschlossenheit, Kampfwillen und – unüberhörbar – auch Enthusiasmus.

«Genau das will ich sehen, Jungs!», entfährt es bereits wenige Sekunden nach dem Anp!ff Coach Christian Kallen, der seine Elf während des gesamten Spiels immer wieder mit grösster Leidenschaft anfeuert. Die erste Freude über ein potenziell torgefährliches Vorpreschen des FC Reichenbach muss dann jedoch noch etwas der Geduld weichen. So sehr die Gastgeber auch Druck auf ihre Gäste ausüben, so wenig lässt der FC Rothorn einen frühen Führungstreffer zu.

Routiniers richten es

Dann, in der 18. Minute, trifft der erfahrene Stürmer Kevin Zurbrügg zum 1:0. Beim kurz darauf folgenden Gegenstoss der Gäste fliegt der Ball über die Latte – der FC Reichenbach bleibt damit in Führung. Daran ändert auch ein FC Rothorn nichts, der die Reichenbacher Dominanz in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas einzudämmen vermag.

Nach dem Seitenwechsel führen die Reichenbacher ihr offensives Spiel fort, bedrängen die Gäste aus Brienz und sorgen mit einer blitzschnellen Aktion für erneuten Torjubel: Nach einem Zuspiel von Kevin Zurbrügg trifft Roger Lehnherr, ebenfalls ein Routinier, in der 51. Spielminute zum 2:0. Nur sechs Minuten später erhöht Lehnherr auf 3:0. Bis zum letzten Spielzug vor dem Abp!ff – einem fulminanten Lattenschuss – zeigt der FC Reichenbach Torhunger und geht als verdienter Sieger vom Platz. «Kallens Jungs sind heute heiss gelaufen», fasst Trainer Christian Kallen das Spiel treffend zusammen.

Und Teamcaptain Joel Reichenbach bilanziert stolz: «Heute haben wir eine Reaktion auf die vergangenen Spiele gezeigt.» Somit stand der anschliessenden Feier nichts mehr im Wege.

Matchtelegramm Meisterschaft 5. Liga – Gruppe 1

FC Reichenbach – FC Rothorn 3:0 (1:0) Torschützen FC Reichenbach: 18. Kevin Zurbrügg, 51. Roger Lehnherr, 57. Roger Lehnherr

Zuschauer: 40 Reichenbach: Simon Luginbühl, Joel Reichenbach, Michael Grossen, Marcel Rubin, Kaviarasan Thiruganamoorthy, Björn von Känel, Marco Heimann, Silas Däpp, Benjamin Zurbriggen, Kevin Zurbrügg, Christian Klossner, Thomas Indermühle, Nino Hiltbrand, Erwin von Känel, Roger Lehnherr

Trainer: Christian Kallen, Simon Zumbrunnen