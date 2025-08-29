Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Leserbrief

  29.08.2025 Leserbrief

Letzthin landete im Briefkasten ein Flugblatt mit obenstehendem Titel. Ein Satz ist mir sofort ins Auge gestochen: «Das Trottoir ist für Fussgänger». Im «Frutigländer» unter der Rubrik Gemeinderat Adelboden wird noch eins draufgesetzt: «Andererseits ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote