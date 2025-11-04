Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Adelboden blüht auf – Preis für den schönsten Blumenschmuck

  04.11.2025 Adelboden
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Blumenwettbewerbs: Vorne (v. l.): Kurt und Denise Bürki, Ruth Germann, Barbara Jungen. Hinten (v. l.): Christine Willen, Heidi und Greis Allenbach, Marianne Eggli, Heidi Allenbach-Germann. Nicht auf dem Bild: Joana und Daniel Germann, Lisi und Peter Schmid, Liliane und Peter Zimmermann. BILD: CORINA SCHRANZ-LINDT
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Blumenwettbewerbs: Vorne (v. l.): Kurt und Denise Bürki, Ruth Germann, Barbara Jungen. Hinten (v. l.): Christine Willen, Heidi und Greis Allenbach, Marianne Eggli, Heidi Allenbach-Germann. Nicht auf dem Bild: Joana und Daniel Germann, Lisi und Peter Schmid, Liliane und Peter Zimmermann. BILD: CORINA SCHRANZ-LINDT

Im Sommer schmücken viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gastronomiebetriebe ihre Häuser mit farbenprächtigen Blumen. Am Mittwoch, 29. Oktober, trafen sich die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Blumenwettbewerbs sowie die zuständige Jury zur ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote