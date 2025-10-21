«Adelboden Live» 2026 mit Kim Wilde und UB40

Der Musikanlass etabliert sich in der Schweizer Festival-Szene. Nach der Premiere 2025 steht am 20. und 21. März 2026 erneut internationale und einheimische Prominenz auf der Bühne: UB40, Kim Wilde, Lo & Leduc, The Baseballs und 77 Bombay Street. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

Rund 8000 Besuchende machten die Premiere von «Adelboden Live» im März 2025 zu einem grossen Erfolg. Für die zweite Ausgabe vom 20. und 21. März 2026 bleibt das Boutique-Festival dem Konzept treu, wie die Veranstalter mitteilen: kleine Distanzen, grosse Qualität, musikalische und kulinarische Vielfalt. Im Dorf lädt neben der Marktplatzbühne eine Streetfood-Meile mit allerlei Spezialitäten aus Food Trucks zum Flanieren ein. Kleinere Lokalitäten verwandeln sich am Abend in stimmungsvolle Konzertbühnen – eine Mischung aus Musikfestival, Gaumenschmaus und Winterzauber. «Das Publikum, die Kulisse und die Stimmung im Dorf – diese Kombination ist einzigartig. Die erste Ausgabe hat gezeigt, dass Adelboden für einen Event dieser Art bereit ist», sagt Reto Bertschi, Initiant und Programmverantwortlicher von «Adelboden Live».

Kim Wilde, Idol einer Generation

Das Spektakel auf der Marktbühne im Dorfzentrum lanciert am Freitagabend eine Pop-Ikone der 1980er-Jahre: Kim Wilde. Welthits wie «Kids in America», «Cambodia» oder «You Keep Me Hangin’ On» machten die Britin zum Idol einer Generation. Nach dem gefeierten Comeback und dem neuen Album «Closer» begeistert Wilde mit unentwegt energiegeladenem Pop und unverkennbarer Bühnenpräsenz. Ebenfalls am Freitag bringt die legendäre britische Reggae-Band UB40 ihre Vibes ins Herz der Alpen. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und Klassikern wie «Red Red Wine», «Kingston Town» oder «(I Can’t Help) Falling in Love With You» gehört UB40 zu den erfolgreichsten britischen Bands der Geschichte.

Einheimische und auswärtige Kost

Der Samstag bringt ein Feuerwerk an Stilrichtungen, von Mundart-Pop über Rock’n’Roll bis Folk-Pop. Die Bündner Brüder-Band 77 Bombay Street garantiert seit Jahren mitreissende Liveshows und wird in Adelboden im Duo auftreten. Mit Songs wie «Up in the Sky» oder «Long Way» eroberte sie das Publikum. Die deutsche Band The Baseballs bringt den Sound der 1950er- und 1960er-Jahre in einem eigenen Kleid. Den Samstagabend krönen Lo & Leduc, die 2018 mit «079» alle Rekorde der Schweizer Musikgeschichte brachen.Weitere Acts gibt «Adelboden Live» gegen Jahresende 2025 bekannt.

