Adelbodner Landfrauen entdecken den Neuenburger Jura

Am letzten Dienstag bestiegen 40 reisefreudige Landfrauen den Car ihrer bewährten Reiseleiterin Marianne Kaufmann mit dem Ziel Neuenburger Jura.

Nach einem Kaffeehalt direkt am Neuenburgersee ging es durch die idyllische Juralandschaft hinauf nach Couvet. Dort erlebten die Teilnehmerinnen hautnah ein grosses, zahmes Rudel Steinwild und zeigten sich beeindruckt von den schroffen Felsen und der Steilheit des Creux du Van.

Nach einer gemütlichen Wanderung genossen sie beim Mittagessen die welsche Mentalität. Anschliessend führte die Reise hinunter nach Auvernier zum altehrwürdigen Weingut der Familie Henry Grosjean. Bei einem Rundgang durch die Reben und Keller erfuhren die Landfrauen viel Interessantes rund um den Wein. Nach einer heiteren Degustation machten sie sich auf den Heimweg ins Berner Oberland.

Ein Tag raus aus dem Alltag, den Horizont erweitern, Neues entdecken, gemütliches Beisammensein – das gibt wieder Kraft und Freude für die vielfältigen Aufgaben, die daheim warten.

