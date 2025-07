Adelbodner mit Stipendium

Zum achten Mal verleiht die Schweizerische Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der «Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung» Exzellenzstipendien an herausragende Studierende der MINT-Disziplinen, einschliesslich Humanmedizin.

Diese Stipendien kommen ausgewählten Geförderten der Schweizerischen Studienstiftung zugute, die hervorragende akademische Leistungen vorweisen und das Potenzial zu einer brillanten Zukunft haben, aber über zu wenig Mittel zur Studienfinanzierung verfügen und andere Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern oder über kantonale Stipendienstellen bereits ausgeschöpft haben. Dieses Stipendienprogramm wird seit 2018 durch die Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung finanziert.

Adelbodner erhält begehrte Unterstüzung

Eines der acht Stipendien für 2025/2026 wurde dem Adelbodner Raphael Zumbrunn zugesprochen, wie die Stiftungen in einer Mitteilung schreiben. Bereits 2024 kam er zu dieser Ehre. Er studiert im Master Interdisziplinäre Naturwissenschaften an der ETH Zürich. Im Studium versuche er Brücken zwischen Physikalischer Chemie und Quantenphysik zu bauen. Spezifisch interessiert er sich für Spin-Physik und Festkörperchemie. Dieses Interesse verfolgt der 23-Jährige in verschiedenen Forschungsarbeiten im In- und Ausland. «Im Moment analysiert er Daten zu Null-Feld-Magnetresonnanz, welche er in seinem Austausch an der UC Berkeley im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit erhoben hat», heisst es weiter.

Neben dem Studium ist Raphael Zumbrunn Co-Präsident der Astronomie-Olympiade. Dort nutzt er seinen interdisziplinären Hintergrund, um dieses breite Feld interessierten Jugendlichen nahezubringen. Zudem organisiert er das Budget und führt die Buchhaltung. In der Zukunft möchte er in die universitäre Forschung einsteigen und plant deshalb, nach seinem Master ein Doktorat zu absolvieren. Das Geissbühler-Stipendium ermöglicht es Raphael Zumbrunn, sein Engagement ausserhalb des Studiums weiter fortzuführen, denn sein Wissen weiterzugeben ist ihm mindestens so wichtig, wie es sich selbst anzueignen.

HSF/SCHWEIZERISCHE STUDIENSTIFTUNG