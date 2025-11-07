Immobilien Immobilien
Aeschi-Märit begeistert mit Tradition und Duft nach Mandeln

  07.11.2025 Aeschi, Aeschiried
Lea Flückiger und Ivona Weinaug (v.l.) vom Elternverein Aeschi präsentierten ihr Angebot.
Am 4. November war es wieder so weit: Der Aeschi-Märit verwandelte das Dorf in ein quirliges Paradies für Marktliebhaber. Wie jedes Jahr am ersten Dienstag im November strömten die Marktfahrerinnen und Marktfahrer in die Gemeinde – viele von ihnen sind seit ...

