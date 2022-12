Albert Rösti ist Bundesrat

Als er die Wahl annahm, zitierte Rösti zunächst das Leitwort «Unus pro omnibus, omnes pro uno» – «Einer für alle. Alle für einen», das auch in die Kuppel des Bundeshauses eingearbeitet ist. Die Vielfalt in der Einheit zu leben, sei ein Merkmal der Schweiz, betonte Rösti. Dass dies gelingen könne, liege auch am feingliedrigen, mehrschichtigen und austarierten System der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie. Rösti wies auch auf die wichtige Möglichkeit zum Widerspruch hin und auf die Freiheit, die es dafür brauche. Nur durch die Freiheit des Einzelnen seien eine offene und faire Diskussion und damit die Demokratie insgesamt möglich.

«Meine Gemeinde Kandersteg»

Rösti erwähnte seine Wurzeln im Berner Oberland und dankte unter anderem «meiner Gemeinde Kandersteg, in der ich aufwachsen durfte.» Er hielt seine Rede in allen Landessprachen und kurzzeitig auf Englisch – weil er seinen amerikanischen Freunden dankte.

Eine gewisse Aufregung war dem neuen Bundesrat durchaus anzumerken, und daraus machte er auch gar keinen Hehl. Mit dem ihm eigenen Charme unterbrach er kurz seine Reise und verlangte ein Glas Wasser. Auch die später gewählte Elisabeth Baume-Schneider war bei ihrer Dankesrede nervös: Sie hatte schlicht vergessen, ihre italienischen und rätoromanischen Dankessätze auzuschreiben und entschuldigte sich dafür.

Röstis Schlussworte: «Geleitet vom Credo unserer Eidgenossenschaft 'Einer für alle. Alle für einen', mit Gott vor Augen nehme ich mit grossem Respekt, aber auch mit grosser Freude und Tatendrang die Wahl zum Bundesrat gerne an. Grazia fich.» Rösti legte später seinen Amtseid mit der Gottesformel ab, seine Kollegin von der SP das Gelübde (ohne die Gottesformel).

Alphörner auf dem Bundesplatz

Im Bern anwesend waren nicht nur Röstis Familie, unter anderem seine über 90-jährige Mutter, sondern auch verschiedene Delegationen aus Kandersteg. Noch während Rösti im Parlament sprach, machten sich vor dem Bundeshaus mehrere Alphornspieler aus Kandersteg bereit, um «ihrem» Bundesrat ein Ständchen zu spielen. Mit ihnen warteten Alphornspieler aus Saignelégier im Kanton Jura, die ihrerseits wohl auf eine Wahl der Bundesratskandidaten Elisabeth Baume-Schneider hofften – zurecht, wie sich später zeigen sollte.

Wärmer als vor dem Bundeshaus war es im Kandersteger Gemeindeaal, wo ein Public Viewing stattfand. Dort applaudierten Bürgerinnen und Bürger des Orts aus der Ferne dem neuen Bundesrats.