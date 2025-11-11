Immobilien Immobilien
Alles, was fehlte, waren die Tore

  11.11.2025 Sport
Trotz vollem Einsatz und Bestleistung reichte es dem EHC Kandersteg nicht zum Sieg. BLID: ZVG
Trotz der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer EHC Oberlangenegg zeigte der EHC Kandersteg eine seiner besten Saisonleistungen. Kampfgeist, Tempo und Leidenschaft stimmten – nur der Torerfolg blieb trotz vieler Chancen aus.

TONI STOLLER
Das ...

