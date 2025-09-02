Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Alpabzug: Am Samstag geht es zurück ins Tal

  02.09.2025 Adelboden

Am nächsten Samstag, 6. September, verlassen die Kühe und ÄlplerInnen die Engstligenalp – der traditionelle Alpabzug steht an.

Mit den kürzer werdenden Tagen neigt sich der Alpsommer dem Ende zu. Am 6. September ist es wieder so weit: Die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote