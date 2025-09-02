Alpabzug: Am Samstag geht es zurück ins Tal

Mit den kürzer werdenden Tagen neigt sich der Alpsommer dem Ende zu. Am 6. September ist es wieder so weit: Die ...

Am nächsten Samstag, 6. September, verlassen die Kühe und ÄlplerInnen die Engstligenalp – der traditionelle Alpabzug steht an.

Mit den kürzer werdenden Tagen neigt sich der Alpsommer dem Ende zu. Am 6. September ist es wieder so weit: Die Kühe und Ziegen der Alpschaft Engstligenalp kehren zurück in den heimischen Stall, wie die Bergbahnen Engstligenalp mitteilen. Der traditionelle Alpabzug markiert den Übergang in den Herbst. Begleitet von Sennen und Helfern setzen sich die ersten Kühe frühmorgens um 6 Uhr in Bewegung. Der steile Abstieg von der Engstligenalp bis ins Tal dauert rund 1,5 Stunden. Wer das Ereignis miterleben möchte, kann ab 6 Uhr die Bergbahn nutzen, um rechtzeitig vor Ort zu sein. Das Berghotel begrüsst FrühaufsteherInnen mit Kaffee und Gipfeli. Zwischen 7.30 und 10 Uhr ist im Berghotel für hungrige Gäste zum Zmorge eingedeckt. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitlaufen mit den Tieren nicht gestattet.

Weitere Infos: www.engstligenalp.ch