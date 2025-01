SKI ALPIN Am letzten Sonntag startete der RLZ-Nachwuchs in Grindelwald in die neue Rennsaison. Zwei Slaloms standen auf dem Programm, und die ersten Resultate fielen aus Sicht der Kinder unterschiedlich gut aus. Vier junge AthletInnen geben Auskunft über ihre Saisonvorbereitung und ...