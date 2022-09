Anklage wegen vorsätzlicher Tötung

Reichenbach, Kiental

2018 und 2019 hatte sich der Beschuldigte an insgesamt fünf Personen, darunter auch Minderjährige, mehrfach sexuell vergangen. Die Anklage lautet deshalb auf vorsätzliche Tötung, versuchte vorsätzliche Tötung, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern sowie sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt. Der zweitägige Prozess vor dem Regionalgericht Oberland (Kollegialgericht in Fünferbesetzung) ist für die dritte September-Woche geplant. Die Staatsanwaltschaft will ihre Anträge im Hauptverfahren stellen.