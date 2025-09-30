Immobilien Immobilien
Anspruchsvoll, atemberaubend und fordernd

  30.09.2025 Sport
Der Kandersteger Elmo Frei gewann das Juniorenrennen mit vier Minuten Vorsprung. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Der Kandersteger Elmo Frei gewann das Juniorenrennen mit vier Minuten Vorsprung. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

Spektakuläre Landschaft, steile Anstiege und starke Emotionen: Die vierte Ausgabe des «Wildstrubel by UTMB®» forderte vor einer Woche die LäuferInnen bis an ihre Grenzen. Mit dabei waren unter anderem Doris Karlen aus Kandersteg, Joel Zurbrügg aus Frutigen ...

Image Title

