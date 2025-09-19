Immobilien Immobilien
Anstellung p!egender Angehöriger: Es braucht endlich klare Regelungen

  19.09.2025 Politik
Pflegende der Spitex kümmern sich um kranke Angehörige. BILD: ZVG
Angehörige von pflegebedürftigen Menschen sind unbestritten eine wichtige Unterstützung für die Pflege zu Hause. Gleichzeitig verursacht die zunehmende Anstellung pflegender Angehöriger erhebliche Kosten und führt zu politischen Diskussionen. Die Spitex ...

