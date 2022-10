VORSCHAU Am kommenden Wochenende finden in der Nordic Arena in Kandersteg die Skisprung-Schweizermeisterschaften 2022 statt. An den Start gehen die Kategorien U16, Junioren, Damen und Elite.

Am Samstag, 22. Oktober, werden ab 15 Uhr die Wettkämpfe um die Einzeltitel du...