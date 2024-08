BOWLS Die 13. Verbandsschweizermeisterschaft fand letztes Wochenende in der Bowls- und Curling-Halle in Gstaad statt. Als Damenteam Thun 2 waren Karin Rubin aus Reichenbach und Andrea Locher aus Wattenwil mit dabei. Die beiden holten sich in einem nicht alltäglichen Final den Titel. ...