SCHIESSEN Aufgrund des Hochwasserschadens in der Thuner Lachenhalle und der Corona-Einschränkungen konnten die Luftgewehrschützen Region Thunersee in der Saison 2021 / 22 nicht an der Oberländer Gruppenmeisterschaft (GM) Gewehr 10 Meter teilnehmen. Nun ist das Team...