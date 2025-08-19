Immobilien Immobilien
Aus «Auf und davon» wird jetzt wohl «Daheim und weiter»

  19.08.2025 Gesellschaft
Mike Hostettler und Marina Marrer vor ihrem Waffelladen in Florida BILDER: ZVG
Marina Marrer und Mike Hostettler wanderten 2020 von Reichenbach im Frutigland nach Tampa in Florida aus. Die beiden sind schweizweit bekannt geworden durch ihre Teilnahme an der SRF-Sendung «Auf und davon». Seit Ende Mai 2025 sind die zwei nun wieder zurück in der Schweiz. ...

