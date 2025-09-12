Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ausnahmsweise montags

  12.09.2025 Frutigen
Der Elternverein in seiner Gesamtheit (v.l.): Stefanie Wäfler (Kinderhort), Marc Grossen (Präsident), Sonja Bettschen (Vizepräsidentin), Melanie Grossen (Kleiderbörse), Corina Rösti (Ludothek), Nicole Wegmüller (Ferienpass), Daniela Rutz (Sekretärin, Elternbildung), Rahel Werthmüller (Spielgruppe), Nadine Zbären (Waldspielgruppe), Pierre-Etienne Robert (Kassier). BILD: MARTIN WENGER
Der Elternverein in seiner Gesamtheit (v.l.): Stefanie Wäfler (Kinderhort), Marc Grossen (Präsident), Sonja Bettschen (Vizepräsidentin), Melanie Grossen (Kleiderbörse), Corina Rösti (Ludothek), Nicole Wegmüller (Ferienpass), Daniela Rutz (Sekretärin, Elternbildung), Rahel Werthmüller (Spielgruppe), Nadine Zbären (Waldspielgruppe), Pierre-Etienne Robert (Kassier). BILD: MARTIN WENGER

Am Montag lud der Elternverein Frutigen zur Hauptversammlung in die Badi Lounge ein. Nach einem gemütlichen Apéro eröffnete der Präsident Marc Grossen die Sitzung – nicht ohne ein Schmunzeln: Aufgrund des Konzerts von Patent Ochsner fand die Versammlung ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote