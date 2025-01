Autolenker bei Frontalkollision in Krattigen schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich in Krattigen ein Unfall mit einem Auto und einem Linienbus ereignet. Der Autolenker wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Freitag, 24. Januar 2025, gegen 17.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in Krattigen gemeldet.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Dorfstrasse von Leissigen herkommend in Richtung Krattigen, als es aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Linienbus frontal kollidierte. Der Autofahrer zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Ambulanzteam vor Ort betreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Linienbus führte zum Zeitpunkt des Unfalls Fahrgäste mit sich. Der Busfahrer und die Gäste blieben beim Unfall gemäss bisherigem Kenntnisstand unverletzt.

Aufgrund der Unfallarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Linienbus und das Auto mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Spiez. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.



Mediendienst Kantonspolizei Bern