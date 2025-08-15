Immobilien Immobilien
Bad-Heustrich-Chilbi – Ein Fest für alle Sinne

  15.08.2025 Allerlei
Küchenchef Bruno Schnyder bespricht für das grosse Fest was man noch organisieren sollte mit Eliane Kaufmann. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Am Samstag, 23. August, ist es wieder so weit: Die beliebte Bad-Heustrich-Chilbi öffnet ihre Tore – ein Anlass, der nur alle zwei Jahre in dieser besonderen Form stattfindet. Start ist ab 11 Uhr auf dem Areal.

Schon am frühen Nachmittag bringt ChueLee ...

