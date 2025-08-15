Bad-Heustrich-Chilbi – Ein Fest für alle Sinne

Am Samstag, 23. August, ist es wieder so weit: Die beliebte Bad-Heustrich-Chilbi öffnet ihre Tore – ein Anlass, der nur alle zwei Jahre in dieser besonderen Form stattfindet. Start ist ab 11 Uhr auf dem Areal.

Schon am frühen Nachmittag bringt ChueLee musikalischen Schwung ins Festgelände – da bleibt kein Fuss still. Für den kleinen und grossen Hunger sorgt unsere vielseitige Festwirtschaft mit Raclette, Steak, Pommes und vielen weiteren Leckereien. Wer Lust auf etwas Erfrischendes hat, findet in der Cocktail-Bar alkoholfreie Drinks, liebevoll serviert von der Wohnschule Aurora aus Spiez. In den Werkstätten wird’s kreativ: Die Töpferei, das Kreativ-Atelier, die Gärtnerei und die Schreinerei laden zum Staunen, Mitmachen und Einkaufen ein. Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen oder beim Bemalen von Steinen und Blumentöpfen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

AUTOR: MICHAEL SCHINNERLING