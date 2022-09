Abstimmungen: Das Frutigland steht überall auf der Gewinnerseite

Am spannendsten wurde es am Sonntagnachmittag bei der Erhöhung des Frauenrentenalters. Am Ende sagten 50,6 Prozent der Stimmbevölkerung Ja und ebneten damit den Weg für die Realisierung der AHV-Revision. Der zweite Teil der Vorlage, die Zusatzfinanzierung via Mehrwertsteuer, war an der Urne weniger umstritten. 55,1 Prozent der Schweizer UrnengängerInnen befürworteten diese Steuererhöhung. Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental waren die Mehrheitsverhältnisse noch klarer: 59,1 Prozent waren für die Angleichung des Rentenalters, 60,7 Prozent für die Anhebung der Mehrwertsteuer.

Auch die Teilabschaffung der Verrechnungsteuer war eine eher knappe Angelegenheit. Am Ende wurde die Vorlage von 52 Prozent abgelehnt, in der Region lag der Nein-Stimmenanteil bei 51,7 Prozent.

Das Schicksal der Massentierhaltungsinitiative war am Sonntag hingegen rasch besiegelt. Die Vorlage verfehlte das Ständemehr klar. Mit 62,9 Prozent war das landesweite Nein schliesslich wuchtig. Noch klarer äusserte sich der Verwaltungskreis: Nur gerade 26,7 Prozent nahmen die Initiative an.

Weitere Resultate, Artikel und Analysen finden Sie im nächsten "Frutigländer".