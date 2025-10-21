Baustelle bei Zufahrt zum Autoverlad

Auf der A6 werden zwischen der Ausfahrt Kandersteg und dem Autoverlad auf zwei Brücken die Leitplanken ersetzt.

Das Bundesamt für Verkehr (Astra) hat per Anfang 2020 schweizweit rund 400 Kilometer Strassen von den Kantonen übernommen. Darunter ist auch die Strecke zwischen Spiez und Kandersteg. Die Nationalstrasse geht dort bis kurz vor den Autoverlad. Bei zwei Brücken zwischen der Ausfahrt Kandersteg und dem Autoverlad werden bei Unterhaltsarbeiten nächste Woche die Leitplanken ersetzt. Dafür wird der Verkehr im betroffenen Bereich von Montag, 20. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober, jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr einspurig geführt. Um auf den Autoverlad Rücksicht nehmen zu können, wird der Verkehr mit Verkehrsdiensten geregelt. Das Astra empfiehlt trotzdem, für die Anreise zum Autoverlad genügend Zeit einzuplanen.

RED