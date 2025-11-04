Immobilien Immobilien
Berggemeinden fordern Einführung der Objektsteuer

  04.11.2025 Politik

Tourismusgemeinden verlangen von den Kantonen, die neue Objektsteuer auf selbst genutzte Zweitliegenschaften rasch umzusetzen. Damit sollen die erwarteten Steuerausfälle durch die Abschaffung des Eigenmietwerts zumindest teilweise kompensiert werden.

Die Konferenz ...

