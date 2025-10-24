Immobilien Immobilien
Berner Schutzräume: bereit für Ernstfall?

  24.10.2025 Kanton
Kontrolle im Schutzraum unter der Gemeindeverwaltung Reichenbach im Jahr 2021: Der Notausgang lässt sich problemlos öffnen und die Lüftung funktioniert tadellos. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Der Kanton Bern und der Bund sprechen beim Schutzraumsystem die gleiche Sprache: Während der Kanton Bern seine zehnjährige Überprüfung erfolgreich abgeschlossen hat, stellt der Bundesrat mit einer Anpassung der Zivilschutzverordnung den langfristigen Werterhalt der ...

