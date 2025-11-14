Immobilien Immobilien
Berufliche Vorsorge für Grossratsmitglieder?

  14.11.2025 Politik

Aktuell gibt es keine berufliche Vorsorge für Grossratsmitglieder hinsichtlich ihres Parlamentsmandats. Das Büro des Grossen Rates schlägt nun Gesetzesänderungen vor, mit welchen Grossratsmitglieder künftig – gleich wie andere Beschäftigte – ...

