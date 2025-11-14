Aktuell gibt es keine berufliche Vorsorge für Grossratsmitglieder hinsichtlich ihres Parlamentsmandats. Das Büro des Grossen Rates schlägt nun Gesetzesänderungen vor, mit welchen Grossratsmitglieder künftig – gleich wie andere Beschäftigte – ...

Aktuell gibt es keine berufliche Vorsorge für Grossratsmitglieder hinsichtlich ihres Parlamentsmandats. Das Büro des Grossen Rates schlägt nun Gesetzesänderungen vor, mit welchen Grossratsmitglieder künftig – gleich wie andere Beschäftigte – vorsorgeversichert würden. Damit könnte eine bedeutende Vorsorgelücke geschlossen werden. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 15. Februar 2026.

