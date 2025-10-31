Immobilien Immobilien
Betreuende Angehörige sind unverzichtbar

  31.10.2025 Gesellschaft
Am Angehörigentag im jetzt Fröschenmoos zeigt Sandra Wittwer am Informationstisch Peter Willen den neuen Flyer. BILD: RACHEL HONEGGER
Über eine halbe Million Menschen in der Schweiz betreuen oder pflegen unentgeltlich ihre Angehörigen. Dies entlastet die öffentliche Hand finanziell in Milliardenhöhe, bringt aber gleichzeitig viele Angehörige an ihre Grenzen.

RACHEL HONEGGER

