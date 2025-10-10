Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Bikeschule Adelboden schliesst

  10.10.2025 Tourismus
Mountain-Crossing macht auch oder gerade in Adelboden Spass. BILD: ZVG
Mountain-Crossing macht auch oder gerade in Adelboden Spass. BILD: ZVG

Nach fünf Sommern zieht die Schweizer Skischule Adelboden eine Zwischenbilanz: Die Bikeschule wird vorübergehend eingestellt. Der Entscheid ist das Resultat mehrerer Faktoren.

JACQUELINE RÜESCH
Nach reiflicher Überlegung hat die Schweizer ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote