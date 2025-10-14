Immobilien Immobilien
«Biogas ist zu 100 Prozent CO2-neutral»

  14.10.2025 Wirtschaft
Niklaus Hari zeigt sein privates Blockheizkraftwerk, in dem ein Vierzylindermotor von Ford seit 70 000 Betriebsstunden seinen Dienst verrichtet. BILDER: MARCEL MARMET
Im Jahr 2016 übernahmen Samuel Moser, Niklaus Hari und Pius Allenbach die Biogasanlage der BKW im Kanderspitz in Frutigen. Seither haben die drei Gesellschafter die Anlage stetig erweitert und optimiert. Am Samstag, 11. Oktober, konnten Interessierte im Rahmen des Kursprogramms der ...

