Blanca Imboden liest in Reichenbach – Humor und Herz aus der Innerschweiz

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, liest die Bestsellerautorin Blanca Imboden im Kirchgemeindehaus Reichenbach.

Die Innerschweizerin ist bekannt für ihre unterhaltsame, leichtfüssige Literatur – und sorgt stets für vergnügliche Lesestunden. An diesem Abend liest sie verschiedene Kurztexte und erzählt aus ihrem Leben und vom Schreiben. So gewährt sie dem Publikum einen heiteren Blick hinter die Kulissen der Schreibarbeit einer Schriftstellerin.

Blanca Imboden war einst professionelle Tanzmusikerin, arbeitete bei einer Zeitung und war «Bähnlerin» auf dem Stoos und am Stanserhorn. Heute ist sie in kleinem Pensum für den Wörterseh Verlag und die GlücksPost tätig – wenn sie nicht gerade schreibt oder auf Lesereise durch die Schweiz unterwegs ist.

Inzwischen hat sie 22 Bücher veröffentlicht. 2013 landete sie mit «Wandern ist doof» ihren Durchbruch – seither schafften es alle ihre Werke auf die Schweizer Bestsellerliste, einige sogar auf Platz 1. Ihr aktuelles Buch heisst «Schlaflos in Seelisberg»; im November erscheint «Der fünfte Advent».

RED